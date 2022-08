Monheim Musikschule : Premiere für Musikschul-Musical

Am Freitag feiert das neue Musical der Musikschule - hier ein Probenfoto - Premiere. Foto: Anna Schwarz

Monheim (elm) Das „Kostüm der tausend Träume“, das neue Musical der Musikschule, biegt auf die Zielgerade ein. Ab jetzt wird täglich geprobt. Nachdem die geplante Premiere bereits seit 2021 zweimal verschoben werden musste, soll die Show nun am Freitag, 19. August, um 18 Uhr und am Samstag, um 17 Uhr, in der Aula am Berliner Ring stattfinden.

