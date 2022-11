Altstadtfunken in Monheim : Funkendoktor und Diakon erhalten Goldene Kanone

Altstadtfunken in Monheim

Monheim Winfried Hölter und Josef Kürten haben sich mit zwei besonderen Funktionen und als langjährige Mitglieder der Monheimer Altstadtfunken um Verein und Brauchtum verdient gemacht.

Dafür wurden sie am Freitag in der Marienburg mit der höchsten Auszeichnung der Garde geehrt. Die Überraschung über die Auszeichnung war den beiden deutlich anzusehen. Diakon Josef Kürten kullerten Tränen über die Wangen. „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“, äußerte er fast sprachlos. Winfried Hölter schaute zunächst überrascht, wahrte aber die Fassung und lächelte verlegen, als die anwesenden Gäste den Ausgezeichneten anerkennenden Beifall zollten.