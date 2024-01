Monheim Altstadtfunken eröffnen mit Funkenapell die Sitzungsreihe

Mit ihrem Funkenappell eröffnen die Monheimer Altstadt-Funken traditionell das karnevalistische Treiben im Januar. Am Freitagabend stellten die Funken im 96. Jahr ihres Bestehens im Baumberger Bürgerhaus ihr Können, ihre neuen Tänze und ihre neuen Mitglieder vor. Den Auftakt machten die Funkenkinder mit ihren neuen Choreografien. Die rot-weißen Tänzerinnen und Tänzer standen ihren großen Vorbildern in Sachen Eleganz und Geschick in nichts nach und ernteten stürmischen Applaus. Begleitet durch den Funkenmarsch „Laridah“ zogen dann die Altstadt-Funken selbst in den Saal ein und sprengten mit ihrer Vielzahl die Kapazität der Bühne. Der Vorsitzende Torsten Schlender hieß zahlreiche Gäste willkommmen und ließ zehn neue Mitglieder in Uniform den Fahneneid leisten. Den sieben neuen Mitgliedern des Senats wurden feierlich ihre Senatsmützen übergeben. „Wir freuen uns über so viel Zuspruch gerade junger Leute und versuchen, das Brauchtum in unserer Stadt weiterzugeben“, so der 1. Vorsitzende. Die Neuen erhielten den Uniformorden, ihren Funkenpass, in dem Aufnahme und alle Beförderungen dokumentiert werden, sowie neue Schulterstücke.