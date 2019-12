Monheim Altstadt : Altstadt: Profi soll Festen Schub geben

Das Badewannenrennen in Monheim (hier das Team FC Monheim Mädchenfussball in diesem Sommer) soll künftig auch professionalisiert werden. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Ein Manager soll Veranstaltungen und Aktionen in der Altstadt koordinieren. Die Stelle wird ausgeschrieben.

Nachdem etliche neue Gaststätten eröffnet haben, das Kunsthaus an der Turmstraße im Umbau und die Einrichtung eines Kinosaals über dem Rheincafé (einstimmig) beschlossen ist, sei nun der richtige Zeitpunkt, die Altstadt auch professionell zu vermarkten, so Zimmermann. „Diesen Impuls wollen wir weitertragen.“

Die Stelle für den künftigen Altstadtmanager existiert im Stellenplan der Stadt bereits. Sie war ursprünglich vorgesehen für die eines Centermanagers. Der soll nun jedoch direkt bei der städtischen Gesellschaft Monheimer Einkaufszentren angesiedelt werden. Diese Vakanz kann nun ein Altstadtmanager füllen. Für Manfred Poell (Bündnis 90/Die Grünen) ist die Kooperation zwischen Stadt und Wirten grundsätzlich sinnvoll. „Allerdings habe ich Zweifel, dass es eine ganze Stelle sein muss“, merkt er an. Das sei so auch nicht vorgesehen, erläuterte Zimmermann. 30 Wochenstunden soll die künftige Kraft für das Altstadtmanagement ausgeben, zehn Stunden seien für die Arbeit innerhalb der Wirtschaftsförderung reserviert, wo die Stelle angesiedelt ist. Marketing, Organisation der Werbegemeinschaft, Herbeiführung verbindlicher Absprachen, Kooperation mit dem Ordnungsdienst sowie den Stadtführern seien erwünscht. Außerdem fungiert der Altstadtmanager (oder die Managerin) als Schnittstelle zwischen Tourismusteam und den städtischen Dienststellen. Der „Neue“ soll einen langfristigen Plan für die Altstadt ausarbeiten und nach Möglichkeiten suchen, die Altstadt in die verkaufsoffenen Sonntage einzubeziehen. Existierende Veranstaltungen sollen professionalisiert werden.

Ob man dadurch nicht die vielen ehrenamtliche Kräfte vor den Kopf stoße, wollte Markus Gronauer von der CDU wissen. Zimmermann verwies in diesem Zusammenhang auf das Stadtfest, das sich aus seiner Sicht mit professioneller Hilfe sehr gut entwickelt habe. Die Händlergemeinschaft Treffpunkt sei nach wie vor Mitveranstalter. „Vereine stoßen schnell an ihre Grenzen“, so Zimmermann. Auch das von Gronauer angesprochenen Badewannenrennen könnte mithilfe eines Profis gewinnen. „Wir wollen schließlich, dass die Besucher wiederkommen“, so Zimmermann.