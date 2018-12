Plätzchen und Getränke: Altenheim-Bewohner feiern mit Wohnungslosen

Monheim/Langenfeld Die Einrichtung vom Ernst-Reuter-Platz kooperiert mit dem Sozialdienst katholischer Frauen (SkF).

Der SkF Langenfeld unterstützt und berät unter anderem Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht oder bereits betroffen sind. Um den Verein und dessen in Not geratenen Klienten zu fördern, arbeitet das Monheimer Alloheim fest mit dem SkF zusammen. An dem adventlichen Nachmittag in der Einrichtung am Ernst-Reuter-Platz unterhielten sich Senioren und Gäste angeregt über alte Weihnachtsbräuche und Kindheitserlebnisse und sangen gemeinsam altbekannte Lieder.