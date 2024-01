Monheim Bürger-Beteiligung: Sechs Ideen werden in 2024 umgesetzt

Einige Ideen rund um das Thema Nachhaltigkeit, etwa für ein Repair-Café wurden abgelehnt, weil die Stadt so etwas eher in den Händen eines Vereins sieht. Auch die Konkurrenz zu bestehenden Angeboten wurde beachtet. Zur Idee für eine Second-Hand-Halle am Wertstoffhof wird auf das Möbellager des SKFM verwiesen. Viele Wünsche würden sich aber auch mit bereits bestehenden Plänen der Stadtverwaltung überschneiden, heißt es. So sei bereits eine weitere Beteiligung für neue Standorte für Mülleimer geplant.