Monheim Ein Jahr Impfkampagne : „Es war die schlimmste Zeit meines Lebens“

Irmgard Hoffmann, Einrichtungsleiterin des St. Marien Altenheims, erinnert sich an den Start der Impfkampagne. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Vor gut einem Jahr starteten die ersten Impfungen in den Seniorenheimen der Republik. Nur in St. Marien erhielten die Bewohner ihre Spritze erst im Februar 2021, weil die Einrichtung kurz vor Weihnachten einen Corona-Ausbruch erlebte. Für Einrichtungsleiterin Irmgard Hoffmann eine Situation, die sie nie wieder erleben will.