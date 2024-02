Monheim Der Straßenkarneval steht vor der Tür

Am Montag, 12. Februar, setzt sich ab 14.11 Uhr der traditionelle Rosenmontagszug in Gang. Unter dem Motto „Wat bruche mer en Pleitebank – mer mach uss im Casino blank!“ ziehen die zahlreichen Wagen, Fuß- und Musikgruppen durch die Stadt, für das amtierende Prinzenpaar immer ein Highlight. Die Aufstellung des Zuges findet an der Knipprather Straße sowie Am Hang statt. Von dort geht es weiter über die Schwalbenstraße, Gartzenweg, Frohnkamp, Am Steg auf die Krischerstraße in die Alte Schulstraße bis in die Krummstraße, Kirchstraße, Grabenstraße auf die Turmstraße. Von dort löst sich der Zug auf der Kapellenstraße auf. Im Anschluss wird im Festzelt auf dem Schützenplatz und in den Gaststätten der Altstadt weitergefeiert. Die Gastronomien öffnen ihre Tore und bieten Speisen und Getränke. Ab 13 Uhr spielt DJ ChrisBee.