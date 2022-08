Monheim Kunst im öffentlichen Raum : Große Kunstaktion für Kinder mit Jeppe Hein

Monheim Bevor das Kunstwerk von Jeppe Hein am Eierplatz eingeweiht wird, dürfen sich alle Monheimer Drittklässler an einer Kunstaktion beteiligen.

(elm) Ab Herbst wird der international renommierte Künstler Jeppe Hein mit seinem Werk zu einem Teil der Stadt. Sein „Playground Eierplatz Monheim“ wird 1. Oktober als Spielplatz mit begehbarem Wasserpavillon auf dem Eierplatz eingeweiht. Der Vater von vier Kindern sucht in seinen Kunstwerken und in seinen gemeinschaftlichen Kunstaktionen gerne die Verbindung zu den Jüngsten und bringt sie spielerisch mit Kunst in Berührung. Die Einweihung seines Kunstwerks wird daher von der Kunstaktion „Today I feel like“ begleitet, bei der die Schüler der dritten Klassen aller Grundschulen mitmachen.

In ihrem Klassenraum sehen die Kinder den Künstler in einer Videobotschaft: Alle Kinder bringen ihre Stimmung ganz spontan mit blauer Farbe auf das Papier. In Form eines Smileys entstehen so ganz viele verschiedene Gesichtsausdrücke. Die individuellen Zeichnungen fügen sich zu einer großen, gemeinschaftlichen Collage, die zur Einweihung des „Playground“ am Eierplatz ausgestellt wird.