Leicht verletzt Alkoholisierter Radfahrer stürzt beim Abbiegen

Ein Radfahrer (30) ist am Montag gegen 15.30 Uhr in der Einmündung Opladener / Oranienburger Straße in Monheim gestürzt und hat sich verletzt, teilt die Polizei mit. Nach Angaben des Mannes sei er im Einmündungsbereich zur Oranienburger Straße von einem einbiegenden Linienbus erfasst worden. Durch die Wucht des Aufpralls sei er zu Boden geschleudert und leicht verletzt worden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten in der Atemluft des 30-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 2,7 Promille positiv. Der 30-Jährige wurde ambulant versorgt. Die Polizei ordnete außerdem eine ärztliche Blutentnahme an. Zudem leitete sie ein Ermittlungsverfahren ein. Hierzu werden die Fahrgäste, die sich zum Unfallzeitpunkt in dem Bus der betreffenden Linie 777 befunden haben, gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei in Monheim unter Telefon 02173 9594-6350 entgegen.