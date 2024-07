Aktion bei Bayer in Monheim Wenn Jugendliche mit dem Chef tauschen

In den Sommerferien haben Jugendliche viel Zeit, um ihren Hobbys nachzugehen: Freunde treffen, Sport treiben oder wenn das Wetter mitspielt ins Freibad gehen. Niclas Dick programmiert in seiner Freizeit gerne, macht Judo und liest. Jetzt hat sich der 17-Jährige für eine außergewöhnliche Erfahrung entschieden: Er bewarb sich für die Aktion „Meine Position ist spitze“ von der Brancheninitiative ChemCologne, die es Jugendlichen ab 16 Jahren ermöglicht, einen Tag lang in die Rolle eines Chefs oder einer Chefin in einem großen Chemieunternehmen zu schlüpfen. Im Falle von Niclas war es die Position von Claudia Letmathe, die er übernehmen durfte. Sie leitet in Monheim den größten Forschungs- und Entwicklungsstandort für moderne Fungizide und Insektizide und gleichzeitig den Hauptsitz der Bayer Division Crop Science.