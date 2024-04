Aktion in Monheim Künstler Erbacher bietet sich als Freund an

Wenn etwas gut gelungen ist, sollte es wiederholt werden. Das hat sich wohl auch der Künstler Maximilian Erbacher gedacht und kommt daher mit seiner Kunstaktion „Heute bin ich dein Freund“ erneut nach Monheim – nachdem der 53-Jährige bereits im vergangenen Jahr in der Stadt am Rhein zu Gast war. In der Zeit von Freitag, 12. April, bis Sonntag, 14. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr bietet sich Erbacher im Rahmen der Kunstaktion der Kunstwerkstatt Turmstraße neugierigen Monheimerinnen und Monheimern als Freund an.