Ärger über die Müllabfuhr in Monheim Regenwasser in der gelben Tonne

Als die bisherige Entsorgungsfirma Awista in Monheim zum Jahreswechsel letztmalig den Abfall einsammelte, nahm sie die gelben Tonnen mit. An den neuen Tonnen der nun zuständigen Firma RMG hat der Monheimer Johannes Grüner schnell einen Nachteil festgestellt: „Wenn auf dem Tonnendeckel Regenwasser steht, dann fließt es in die Tonne, sobald man den Deckel aufklappt“, erklärt er. Bei den neuen Tonnen befindet sich der Griff und damit auch das Scharnier des Deckels viel näher am Rand der Tonne als bei den alten. Deshalb ist beim Aufklappen der Rand des Deckels über dem Innenrand der Tonne.