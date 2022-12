Adventsbasar St. Gereon 7000 Euro für „Hilfe für Kolumbien“

Natürlich habe sich auch das Leben in Kolumbien in den letzten 50 Jahren verändert, so Thomas weiter. Heute lebten allein in Bogotà rund acht Millionen Menschen, von denen viele mit Armut und demzufolge mit großen sozialen Problemen zu kämpfen hätten. Auch die Schwestern hätten aus diesem Grund ihre Aufgaben den Nöten und Problemen der Menschen dort angepasst. So arbeiteten sie nicht nur in Kindergärten, Schulen und Werkstätten zur beruflichen Ausbildung, sondern hätten auch eine Arztpraxis eingerichtet. Dort fehle es zur Zeit ganz besonders an Medikamenten, da durch den starken Zustrom an Flüchtlingen aus Venezuela die Anzahl der Patienten massiv angestiegen sei.