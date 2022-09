Bezirksregierung entscheidet : Acht Hektar für Gewerbe im Süden Monheims

Monheim Der Regionalplan wird geändert. Die Kommune kann so einen Teil ihres Bedarfs decken, um Unternehmen anzusiedeln. Was die Änderung bedeutet.

Das sind die Inhalte der dritten Änderung Im Anschluss an den Standort der Firma Bayer im Monheimer Süden soll ein weiterer Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzungen in den Regionalplan aufgenommen werden. Die Stadt könne nach Abschluss des Verfahrens eine entsprechende gewerbliche Entwicklung und Ansiedlung auf einer Fläche von 8,4 Hektar anstoßen.

So ist die Entscheidung zustande gekommen Bereits im Frühjahr 2021 hatte der Regionalrat den Startschuss für eine Planänderung gegeben, so die Bezirksregierung. Nachdem hierfür zunächst eine Fläche von rund 18 Hektar ins Auge gefasst und ein entsprechendes Beteiligungsverfahren durchgeführt worden war, habe der Regionalrat im März 2022 erneut über die Planung beraten. Nach der Sitzung stand der Beschluss, eine zusätzliche Festlegung mit einem Umfang von nur rund 8,4 Hektar in den Regionalplan Düsseldorf aufzunehmen. Mit dieser Abgrenzung sollten die Auswirkungen auf den regionalen Grünzug in diesem Bereich möglichst reduziert und ein Abstand von 300 Metern zum Naturschutzgebiet am Monbagsee eingehalten werden, heißt es.