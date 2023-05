Monheim baut neu Das alte Mona Mare – nur noch Schutt

Die Sauna-Kultur ist ja von Land zu Land unterschiedlich. Während in Deutschland meist nackt geschwitzt wird, könnte einem in den USA deswegen die Verhaftung drohen. Die Finnen wiederum schwören auf Geschlechtertrennung, was sie vielleicht bei zunehmender Zahl an Geschlechtern künftig vor Probleme stellt. Dafür mögen sie’s gesellig, mit Lachen und so. Das wiederum ist dem deutschen Sauna-Puristen ein Graus. Der Schreiber dieser Zeilen hat tatsächlich mal in einem Saunabetrieb in Oberstaufen erlebt, wie ein unausgeglichener alter weißer Mann ein junges Pärchen anherrschte („Seien Sie bitte still! Dies ist eine Sauna!“), nur weil dieses fünf Worte im Flüsterton wechselte. Und dies trotz wunderschönen Alpenblicks.