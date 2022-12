Monheim Abfallkalender gedruckt und digital

Monheim · Der Monheimer Abfallkalender 2023 ist frisch gedruckt im Rathaus eingetroffen und wird in den kommenden Tagen wie gewohnt per Post an alle Monheimer Haushalte verteilt.

28.12.2022, 10:32 Uhr

Im Abfallkalender steht unter anderem, wann der Müll abgeholt wird. Foto: dpa/Jens Büttner

Die gedruckte Version beinhaltet sämtliche Abfuhrtermine und wichtige Informationen und Adressen rund um das Thema Entsorgung. In digitaler Form gibt es den Kalender wieder unter http://www.monheim.de/abfall. Hier können alle Termine per iCal-Funktion in den persönlichen Kalender auf dem Smartphone, Tablet oder PC übernommen werden. Wann wird welche Tonne bei mir geleert? Wo kann ich diese Woche meinen Grünschnitt hinbringen? Wann werden die Weihnachtsbäume in meiner Straße abgeholt und meine Biotonne gespült? Der digitale Abfallkalender kennt die Antwort. Einzelne Termine oder der ganze Jahreskalender können mit einem Klick im Apple-, Outlook- oder Google-Kalender gespeichert werden. Wer Termine abrufen möchte, muss nur die eigene Straße eingeben und dann gegebenenfalls die Abfallsorte oder Sondertermine auswählen. Für die Sammlung der Verpackungsabfälle in den gelben Säcken und Tonnen ist im neuen Jahr die Firma RMG zuständig. Bei Fragen zur Aufstellung und Leerung sowie für Wünsche zu abweichenden Behältergrößen ist der Kundenservice der Firma RMG unter Telefon 0800 400 600 5 oder per E-Mail an gelbe-tonne.mettmann@rmg-gmbh.de erreichbar. Auch gelbe Säcke können weiterhin genutzt werden. Erhältlich sind sie auf dem Wertstoffhof, am Lotto-Kiosk Kahrmann, an Nannis Lotto-Pavillon Blee, bei Edeka Gusek, Westlotto und bei der Gothaer Versicherungsagentur Leidig, Gartzenweg 1. Alle Verteilstellen stehen auch im Abfallkalender. Altpapier, Rest- und Biomüll holt auch im neuen Jahr die Awista ab. Bei Problemen mit der Abholung steht die Awista montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr unter Telefon 0800 666 4346 zur Verfügung. Auf dem Wertstoffhof können weiterhin ausschließlich Monheimerinnen und Monheimer Wertstoffe entsorgen. Die Nutzung des Wertstoffhofes wird daher nur noch mit dem Monheim-Pass möglich sein. In den kommenden Wochen wird eine Schranke installiert, die sich mit einem aktivierten Monheim-Pass öffnen lässt. Wer keinen Monheim-Pass hat, kann im Bürgerbüro einen neuen beantragen. Mit wenigen Klicks unter www.monheim-pass.de lässt sich der Monheim-Pass aktivieren. Der bislang genutzte Wertstoffpass wird nicht mehr akzeptiert. Der gedruckte Kalender wird bis zum Jahresende an alle Monheimer Haushalte verteilt. Wer per Post versehentlich keinen neuen Abfallkalender erhalten haben sollte, kann sich diesen auch an der Information des Rathauses abholen. Weitere Informationen zu Entsorgungsfragen gibt es bei der Abfallberatung im Rathaus, Frohnkamp 18, Raum 206, Telefon 02173 951-626.

