Monheimer Stadtwette : Abenteuerspielplatz bekommt Lehmofen

Roman Lang vom Abenteuerspielplatz in Monheim freut sich über Spende aus der Stadtwette. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die Kinder an der Kapellenstraße können sich über 3000 Euro von der Firma Goldbeck freuen. die hat die Stadtwette gegen Bürgermeister Daniel Zimmermann verloren.

(og) Das Stadtfest ist ausgefallen, die Stadtwette nicht. Deshalb bekommt der Abenteuerspielplatz an der Kapellenstraße jetzt eine Spende in Höhe von 3000 Euro von der Firma Goldbeck. Das teilt Stadtsprecher Thomas Spekowius mit. Realisiert werden soll mit dem Geld die Anschaffung eines Lehmofens zum gemeinsamen Backen. Der Vereinsvorsitzende Roman Lang und der pädagogische Leiter Christoph Heider-Wiesner planen darüber hinaus eine Holz-Graffiti-Aktion, die Farbe an die Holzbauten auf den Abenteuerspielplatz bringen dürfte.