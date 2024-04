Open-Air-Party in Monheim Ab sofort gibt es Tickets für die Silent Party

Die Silent Partys erfreuen sich überall immer größer Beliebtheit. Da ist es nicht verwunderlich, dass Monheim nach dem Erfolg im vergangenen Jahr diese Aktion in der Altstadt erneut veranstaltet. Am Samstag, 1. Juni, wird die Altstadt wieder zur Tanzfläche für eine Open-Air-Party mit einem ganz besonderen Feiervergnügen. Ab 19 Uhr legen zwei DJs gleichzeitig auf und die Musik kann ausschließlich über Kopfhörer ausgewählt und gehört werden. Mit den Kopfhörern kann einer von drei Musikkanälen ausgewählt werden: DJ Chris Bee und DJ Mischa Deutz bieten auf jeweils einem Kanal Oldies, Rock und Pop, Musik aus den 90er-Jahren und Schlager. Außerdem gibt es den „Wünsch dir was“-Kanal. So können alle Gäste Musik nach ihrem Geschmack auswählen oder sich einfach in Ruhe unterhalten und die Party genießen. Das sorgt für eine außergewöhnliche Szenerie. Denn wenn ein Gast ohne Kopfhörer die Tanzenden beobachtet, hört derjenige keine Musik und sieht tanzende Menschen, die aufgrund der verschiedenen Musik zu unterschiedlichen Rhythmen tanzen.