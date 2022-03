Monheimer Altstadt : Ab Mitte April wird die Turmstraße zur Fußgängerzone

Monheim Das Projekt ist unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen der Eigentümer, Gewerbetreibenden und Anwohnenden am 16. Februar im Stadtrat beschlossen worden.

So können die Anwohner an jedem Werktag Lieferungen erhalten oder Ladungen abtransportieren. Anwohner, die über einen privaten Stellplatz an der Fußgängerzone verfügen, können, um diesen auch erreichen zu können, eine Sondernutzungserlaubnis erhalten. Sie ist auf zwei Jahre beschränkt und kostet 30 Euro im Bürgerbüro. Die Anträge gibt es ab sofort online und an der Information des Bürgerbüros im Monheimer Rathaus.