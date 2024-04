Bauarbeiten in Monheim Ab 30. April wird die Lottenstraße für vier Tage gesperrt

Die Bauarbeiten auf der Lottenstraße in Monheim gehen in die finale Phase. In der kommenden Woche wird von Dienstag, 30. April, bis Freitag, 3. Mai, die Lottenstraße ab dem Bereich Heinrich-Späth-Straße bis zur Kreuzung Kirchstraße asphaltiert. Dafür wird die Straße während der vier Tage voll gesperrt. Damit das Wohngebiet der nördlichen Lottenstraße aber weiterhin erreicht werden kann, wird die vorübergehende Ein- und Ausfahrt von der Krischerstraße auf die Straße Auf dem Kamp wieder geöffnet. Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste haben im Einsatzfall auch während der Vollsperrung die Möglichkeit, die gesperrten Straßen zu befahren und sämtliche Grundstücke zu erreichen. Nach Abschluss der Asphaltarbeiten am Freitag, 3. Mai, werden die Lottenstraße zwischen der Heinrich-Späth-Straße und der Meisburgstraße sowie die Kirchstraße wieder für den Verkehr freigegeben. In den folgenden Wochen werden noch weitere Abschlussarbeiten durchgeführt, weshalb es auf der Lottenstraße insbesondere im südlichen Abschnitt zwischen der Meisburgstraße und der Kirchstraße zu Verkehrseinschränkungen kommen kann.