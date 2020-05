Monheim : Aalräucherei-Projekt: Bauherren sind sauer

Monheim Stadt ärgert sich darüber, dass der Projektentwickler VIP Home die Tiefgarage immer noch nicht gebaut hat. Obwohl dies Voraussetzung für das Bauprojekt war. Sie will notfalls klagen.

Die Einfamilienhäuser oberhalb des großen Parkplatzes an der Klappertorstraße befinden sich in exponierter Lage, denn dort liegt mit dem Aalschokker-Museum ein touristisches Highlight vor Anker. „An einigen der Häuser geht es seit Monaten nicht weiter, ein Rohbau verrottet und verkommt“, beklagt sich Horst Ahl, ein Anwohner. Auch die den Häuser vorgelagerte Tiefgarage, die von dem Projektentwickler, der VIP Home GmbH Moers, laut einer vertraglichen Vereinbarung mit der Stadt gebaut werden sollte, ist immer noch nicht vorhanden. Zuletzt hatte Geschäftsführer Olaf Erker vor einem Jahr öffentlich zugesagt, mit dem Bau zu beginnen. Die Garage war Voraussetzung für die wasserschutzrechtliche Genehmigung der Bezirksregierung für das Gesamtprojekt, sie soll als Retentionsraum bei Hochwasser dienen. Inzwischen ist viel Wasser den Rhein heruntergeflossen.

„Die Baugenehmigung, die für drei Jahre galt, ist abgelaufen“, teilt Claudia Jung von der Bauaufsicht mit. Ein neuer Bauantrag muss gestellt werden. Dem Gerücht, die Stadt verweigere den Bauherren deswegen das Nutzungsrecht an ihren fertig gestellten Häusern, tritt sie entschieden entgegen: „Wenn die Bauherren einen Stellplatz auf ihrem Grundstück nachweisen können, kommen wir auch der Bitte nach, eine Fertigstellung abzunehmen.“

Das Bahnhofsviertel nimmt Formen an

Bauprojekt in Rommerskirchen

Bauprojekt in Rommerskirchen : Das Bahnhofsviertel nimmt Formen an

Wie die Bauherren unisono berichten, versprach ihnen die Firma VIP Home in den Verkaufsgesprächen eine Art „Rundum-sorglos Paket“ für die Erschließung des Geländes nebst Tiefgarage. Die sollte etwa die Aufschüttung des Geländes, die Einfriedung der Grundstücke und sogar die Verlegung von Rollrasen beinhalten. „Herr Elker will von diesen Versprechungen, die mit so gut wie allen Bauherren vertraglich festgehalten wurden, heute allerdings nichts mehr wissen“, erklärt ein Bauherr, der anonym bleiben möchte.