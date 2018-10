Monheim/Aachen: Andreas B. (Brummi-Andi) muss wieder vor Gericht

Monheim/Aachen Der Monheimer Andreas B. stahl als Kind Lastwagen, als 14-Jähriger überfuhr er einen Polizisten und saß immer wieder im Gefängnis. Er machte bundesweit Schlagzeilen. Am Donnerstag beginnt ein neuer Prozess.

Als unverbesserlicher Lastwagen-Dieb „Brummi-Andi“ hatte Andreas B. aus Monheim schon im Kindesalter Negativschlagzeilen gemacht. Kaum war er strafmündig, überrollte und tötete der damals 14-Jährige mit einem Sattelschlepper in den Niederlanden einen Polizisten, der seine Spritztour stoppen wollte. Der danach vom Gericht verhängten Jugendstrafe von vier Jahren folgten weitere mehrjährige Gefängnisstrafen wegen Gewaltdelikten und anderer Gesetzesverstöße. Ab Donnerstag, 11. Oktober, muss sich der inzwischen 33-Jährige vor dem Aachener Landgericht verantworten. „Die Anklage umfasst 17 verschiedene Delikte“, sagte Gerichtssprecher Dr. Daniel Kurth unserer Redaktion, „insgesamt sind es 72 Punkte.“

Zu den Tatvorwürfen gehören laut Kurth gefährliche und fahrlässige Körperverletzungen, vollendete und versuchte Zwangsprostitution, Zuhälterei, Drogenhandel, Geldfälschung, Brandstiftung, Bedrohungen, Trunkenheit am Steuer, Unfallflucht und Fahren ohne Führerschein. „Dass einem einzigen Angeklagten solch eine Vielzahl von unterschiedlichen Delikten vorgeworfen wird, ist schon außergewöhnlich“, merkte der Gerichtssprecher an. Zehn Verhandlungstage habe die 7. Große Strafkammer bis zum 16. November angesetzt.

Im August 2016 war Andreas B. nach Kurths Angaben zum bis dahin letzten Mal aus dem Gefängnis entlassen worden, seit seiner Festnahme Anfang Februar 2018 befinde er sich in Untersuchungshaft in der Aachener Justizvollzugsanstalt. „Der Zeitraum der Straftaten, die ihm zur Last gelegt werden, erstreckt sich vom Januar 2017 bis Januar 2018.“