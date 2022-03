Autobahn 59 Monheim : A59 rund um Monheim gesperrt

Monheim/Langenfeld An der Anschlussstelle Monheim können Autofahrer laut Autobahn GmbH am Donnerstag, 3. März, von 10 bis 14 Uhr nicht von der A59 Richtung Düsseldorf abfahren.

(og). Eine Umleitung über die Anschlussstelle Langenfeld-Richrath und die L219 ist mit rotem Punkt ausgeschildert. Das teilt die Autobahn GmbH mit. Ab Montag, 7. März, ist voraussichtlich für zwei Monate in Monheim keine Auffahrt auf die A59 in Richtung Köln möglich. Die Umleitung ist mit gelben Tafeln ausgeschildert. Hintergrund: Die Stadt Monheim arbeitet an der Straße unterhalb der Anschlussstelle.