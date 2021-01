Monheim Start Impfterminvergabe : Arbeiterwohlfahrt: Impf-Chaos könnte Senioren entmutigen

Monheim/langenfeld Ursula Pick (89) wohnt im betreuten Wohnen der Awo. Das Impfzentrum in Erkrath ist für sie mit dem ÖPNV unerreichbar. Sie fragt sich, warum nicht die Hausärzte die Impfung der älteren Alleinlebenden übernehmen können.

„Ich bin enttäuscht und mache mir große Sorgen“, sagt Ursula Pick. Die 89-Jährige wohnt in einer betreuten Wohnung im Louise-Schröder-Haus der Awo. Seit 8.10 Uhr morgens rief sie gestern im 10-Minuten-Takt bei der Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) an, um sich einen Impftermin gegen Covid 19 zu sichern. „Erst hieß es, der Anschluss sei nicht erreichbar, gegen 10 Uhr kam nur noch ein Besetztzeichen und seit 11.30 Uhr ist die Leitung tot“, berichtet die Seniorin, die wie Pfarrer Franz Boehm aus dem westpreußischen Thorn stammt. Sie ist enttäuscht, weil „die Herren da oben“ nur auf die Senioren schauten, die in den Pflegeheimen leben, dabei aber die vielen Alleinlebenden aus dem Blick verloren hätten. Sorgen mache sie sich, weil die Impfkampagne arg ins Stocken geraten ist und sie mit Blick auf ihre fragile Gesundheit gerne gegen das gefährliche Virus geschützt wäre – in ein paar Monaten würde sie 90.