Unfall im Bus : 88-Jähriger verletzt sich bei Sturz in einem Lininenbus

Monheim Schwer verletzt hat sich ein 88-jähriger Fahrgast am Montag, als er beim Abbremsen eines Linienbusses zu Boden stürzt. Das teilt die Polizei mit.

(elm) Es ist etwa 13 Uhr, als der Busfahrer der Bahnen der Stadt Monheim (BSM) von der Opladener Straße in Richtung Baumberger Chaussee fährt und dort wegen einer auf Rot springenden Ampel bremsen muss. Dabei kommt in dem voll besetzten Linienbus der Senior zu Fall, der laut Polizei im vorderen Bereich des Busses gestanden hat, ohne sich festzuhalten. Er zieht sich bei dem Sturz eine blutende Platzwunde am Kopf zu und wird mit dem Verdacht auf eine Gehirnerschütterung vorsorglich zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.