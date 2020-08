Unfall in Monheim : 86-Jähriger durchbricht mit Auto Hauswand

Ein Geländewagen raste in die Fassade eines Restaurants. Foto: Patrick Schüller

Monheim Bei einem schweren Autounfall an der Krischerstraße in Monheim ist am Dienstag der 86-jährige Fahrer eines Mercedes-SUV leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war der Monheimer gegen 12.45 Uhr aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Der Wagen durchbrach die Fassade eines Restaurants und blieb darin stecken.

Der 86-Jährige wurde im Notarztwagen ambulant behandelt. Die Feuerwehr unternahm umfangreiche Abstützarbeiten, bevor der Wagen herausgezogen wurde. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 40.000 Euro.

