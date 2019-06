Monheim : Monheim: 84 Prozent sind im offenen Ganztag

Monheim Die Offene Ganztagsschule fördert nicht nur die Chancengleichheit, sondern auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. In Monheim erfreut sich diese – gebührenfreie – Einrichtung wachsender Beliebtheit.

Seit 2009 ist die Betreuungsquote von 31 auf jetzt 83,5 Prozent gewachsen: Insgesamt 1335 Plätze werden die sechs Grundschulen zum nächsten Schuljahr anbieten können. Die Schule am Lerchenweg richtet dann eine weitere rhythmisierte Ganztagsklasse ein, so dass der Vollausbau zur Ganztagsschule mit dem Schuljahr 2020/21 erreicht sein wird.

Die Lottenschule bildet mit einer Betreuungsquote von 63 Prozent das Schlusslicht beim Ogata-Ausbau. Aber auch hier steigt die Nachfrage, deshalb wird der Bestand an Plätzen um eine halbe Gruppe aufgestockt. Beide Schulen werden ihre Mittagsverpflegung in die Interimsmensa in die Turnhalle der Lottenschule verlegen müssen.

Die Hermann-Gmeiner-Schule setzt ebenfalls den Umbau hin zu rhythmisierten Ganztagsklassen fort. Die Planung stellt die Schulleitung jedes Jahr vor besondere Herausforderungen: „Die Eltern lassen sich Zeit mit der Anmeldung. Zudem verweilen viele Kinder mit Entwicklungsverzögerungen länger in den Eingangsklassen“, erläutert Peter Heimann, Bereichsleiter Schulen. Die Armin-Maiwald-Schule (87 Prozent), die sich ebenfalls auf den Weg zur Ganztagsschule gemacht hat, hat weder in der Mensa noch in den Klassenräumen freie Kapazitäten, will aber dem Wunsch der Eltern nach Betreuungsplätzen nachkommen und eine weitere Ogata-Gruppe einrichten. „Auch wenn die Bedingungen aktuell nicht so optimal sind, ergibt sich ja perspektivisch eine enorme Verbesserung“, sagt Heimann. Ende 2022 soll das neue Schulgebäude nutzbar sein. Keinen weiteren Ogata-Ausbau sieht die Winrich-von-Kniprode-Schule vor.