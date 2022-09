Monheim Kriminalität : Trickdiebe stehlen wertvollen Schmuck

Eine Seniorin (Symbolbild) ließ am Dienstag vermeintliche Handwerker in ihre Wohnung. Danach fehlte wertvoller Schmuck. Foto: RP/Werner Gabriel

Monheim Zwei Männer gaben sich als Handwerker aus und verschafften sich so Zutritt zu der Wohnung der Seniorin. Ohne dass diese dies zunächst bemerkte, nahmen sie Schmuck und Uhren mit.

(elm) Zwei Männer haben am Dienstag in Monheim durch einen Trickdiebstahl hochwertigen Schmuck erbeutet. Sie gaben sich als Handwerker aus und verschafften sich dadurch Zutritt zur Wohnung einer 84-Jährigen.

Gegen 14.45 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstüre der 84-Jährigen an der Tannenstraße. Er gab vor, dass in der Nachbarschaft ein Leitungsrohr beschädigt sei und er nun im Badezimmer der Seniorin nachschauen müsse, ob es ebenfalls zu Schäden gekommen sei. Die Seniorin ließ den Mann in ihre Wohnung und begleitete diesen. Als ihr der Verdacht kam, dass es sich bei dem Unbekannten um einen Betrüger handeln müsse, verwies sie ihn der Wohnung. Sie musste aber dann feststellen, dass sich ein weiterer Unbekannter von ihr zunächst unbemerkt in einem Zimmer aufhielt. Sie forderte auch ihn auf zu gehen. Jedoch hatten die Tatverdächtigen da schon hochwertigen Schmuck und Uhren gestohlen, wie die Seniorin feststellte, sie rief umgehend die Polizei und erstattete Anzeige.