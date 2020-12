Spenden : 8000 Euro für den guten Zweck: Lions verteilen Erlös

Monheim Schneller als erwartet sind schon Anfang November alle 2000 Adventskalender der Monheimer Lions vergriffen gewesen. Jetzt haben die Mitglieder den Reinerlös verteilt.

(og) „Wir waren in Sorge, dass wir wegen Corona in diesem Jahr auf unseren Kalendern sitzen bleiben könnten. Doch alle haben prächtig mitgezogen: unsere ständigen Verkaufsstellen, etliche Lionsgeschwister, die die mobilen Stände an den Wochenenden betrieben haben, und vor allem viele Monheimer Bürger, die die Kalender erworben haben,“ äußert sich sehr erleichtert die derzeitige Präsidentin des Lions Club Monheim, Dr. Kathrin Stephan.

Jetzt haben die Lions mehr als 8000 Euro Reinerlös an Einzelpersonen und Familien, etliche Monheimer Kitas und vor allem an die fünf Monheimer Seniorenheime verteilt. „Gerade in den Seniorenheimen leben viele ältere Menschen, die mit einem kleinen Taschengeld auskommen müssen. So können sie sich mit einem adventlichen Zuschuss einen Herzenswunsch erfüllen,“ sagt Peter Becker, Vorsitzender des Fördervereins des Lions-Club.