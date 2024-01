Monheim Letzter Poetry-Slam im „Goldenen Hans“

Die Düsseldorferin Paula Höll ist Ukulele-Kabarettistin, Moderatorin, Schauspielerin, Stand-Up-Comedienne und Werbetexterin. „Die Texte der Transfrau sind seelenstreichelnde Gutenachtgeschichte, aufbrausende Polit-Poesie oder absurdistische Bühnenkomik“, sagt Ulf Kneiding vom Sojus 7. Björn Rosenbaum lebt als Autor in Dortmund, ist Vize-NRW-Meister 2014 und mehrfacher Teilnehmer der deutschsprachigen Meisterschaft. 2021 erschien sein erstes Buch „Eine Liebeserklärung“ im Lektora-Verlag. Im Sojus-Café „Zum goldenen Hans“ will er schrille Geschichten aus dem Leben erzählen. Auch der Kölner Eric Jansen hat bereits mehrmals an den nordrhein-westfälischen Meisterschaften im Poetry Slam teilgenommen. Er behandelt in seinen oft humoristischen Texten Themen wie die kölsche Lebensart, seinen Alltag als Bauingenieur und sein Dasein als Nerd. Die Texte von Newcomerin Martina Zajber aus Monheim sind inspiriert von ihrer Arbeit in der sozialen Betreuung im Altenheim und von den Turbulenzen des Lebens. Der Eintritt ist frei.