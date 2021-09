Am Rathausplatz in Monheim : Jugendlicher prügelt Rentner mit Schlagstock krankenhausreif

Am Rathausplatz in Monheim

Monheim Nur weil er der Ansicht ist, dass der Senior ihm im Weg sitzt, schlägt ein höchstens 16-Jähriger auf einen 67-jährigen Kneipengast ein.

(elm) Weil sein Bistrotisch zwei jugendlichen Radfahrern angeblich im Weg stand, ist am Montagabend gegen 20.50 Uhr ein 67-jähriger Mann mit einem Schlagstock verprügelt worden. Dabei wurde das Opfer so schwer verletzt, dass es zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Monheimer saß an einem Tisch vor einer Kneipe am Rathausplatz in Monheim, als zwei männliche Jugendliche auf Fahrrädern an ihm vorbeifuhren. Laut Polizei forderten sie den 67-Jährigen auf, Platz zu machen, da der Tisch ihrer Meinung nach auf dem Radweg stand. Weil sich der 67-Jährige weigerte, seinen Sitzplatz zu verlassen, gerieten die beiden Parteien in Streit. Einer der beiden Jugendlichen zog plötzlich einen Teleskopschlagstock aus seiner Hosentasche und schlug dem Mann zwei Mal auf den Kopf. Anschließend ergriffen die beiden Jugendlichen die Flucht. Der 67-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden.