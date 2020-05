Openair statt Moschee : 600 Muslime feiern Fastenbrechen im Monheimer Stadion

Monheim „Brüder, setzt die Masken auf und haltet Abstand“, hieß es zum Zuckerfest, das coronabedingt unter freiem Himmel stattfand. „Bei uns ist Multi-Kulti gelebte Sportwirklichkeit, in allen Altersgruppen spielen auch viele Muslime Fußball“, sagt der 1.-FC-Monheim-Vorsitzende Werner Geser.

Selbst in Metropolen der muslimischen Welt müssen große Moscheen wegen der Corona-Pandemie geschlossen bleiben, und auch für die türkisch-islamische Ditib-Gemeinde in Monheim wäre das gemeinsame Beten zum Ende des Fastenmonats Ramadan wegen der Hygienevorschriften nicht durchführbar gewesen. Die rund 200 Gemeindemitglieder hätten in der Osman-Gazi-Moschee an der Niederstraße die Abstands-Vorschriften kaum einhalten können, so dass am gemeinsamen Gebet, wenn überhaupt, nur wenige Gläubige hätten teilnehmen können. In Monheim fand man jedoch für das Problem eine besondere Lösung. Der Fußballplatz des 1. FC ermöglichte am Sonntagmorgen rund 600 Gläubigen, darunter auch drei Muslima, in Reih und Glied und mit Abstand an der vom Imam Sitgi zelebrierten Gebetsfeier unter freiem Himmel teilzunehmen. Das Fest zum Fastenbrechen Id al-Fitr (Zuckerfest), das den Abschluss des vierwöchigen Fastenmonats markiert, gilt mit als höchster Feiertag für Muslime. Der Ramadan zählt zu den fünf Säulen des Islams. Wie bereits beim laufenden Moschee-Bau im Berliner Viertel erwies sich Daniel Zimmermann (Peto) einmal mehr auch als Bürgermeister für die muslimischen Bürger. Er hatte die Idee des Openair-Gottesdienstes im Rheinstadion. Bei Werner Geser, 1. Vorsitzender des 1. FC Monheim, fand Zimmermann ein kooperativ offenes Ohr. So konnte der Fußballgott, der ohnehin aktuell pausieren muss, am Sonntag einmal seinen Platz Allah überlassen. „Bei uns ist Multi-Kulti gelebte Sportwirklichkeit, in allen Altersgruppen spielen auch viele Muslime Fußball“, sagt Geser.