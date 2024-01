Kriminalpolizei ermittelt 52-Jähriger bei Messerattacke in Monheim schwer verletzt

In Monheim ist am frühen Freitagmorgen auf dem Gelände einer Grundschule im Ortsteil Baumberg ein 52-jähriger Monheimer durch eine Stichverletzung schwer verletzt worden – Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden, teilt die Polizei mit. . Ein 56-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte es gegen 6.25 Uhr einen Streit zwischen Männern an der Winrich-von-Kniprode-Schule gegeben.