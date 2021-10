Freizeitsport : 50 Mannschaften melden sich für Turnier an

Monheim Organisiert wurde das Turnier vom städtischen Haus der Jugend, Stadtteilmanager Georg Scheyer und der Jugendabteilung des 1. FC Monheim.

Organisiert wurde das Turnier vom städtischen Haus der Jugend, Stadtteilmanager Georg Scheyer und der Jugendabteilung des 1. FC Monheim – eingebettet in den „Interkulturellen Fairen Wochen“ unter Federführung der Stadtverwaltung. Auch die Fußbälle seien aus fair gehandelter Produktion, so die Stadtverwaltung.

Nach insgesamt hundert Spielen mit Spaß und Ehrgeiz, konnten die Sieger ausgezeichnet werden: In der Alterskategorie bis 7 Jahre belegte die Armin-Maiwald- Schule mit „Kicker 3“ den ersten Platz vor den „Robbenkickern“, der Mannschaft „Paris“ und den „Eichhörnchen“ (alle Schule am Lerchenweg), in der Alterskategorie bis 10 Jahre, siegten die „Blackkings“ (Otto-Hahn-Gymnasium), vor den „Astrid Stars“ (Astrid-Lindgren-Schule), der „Kickerbande Lotten“ (Lottenschule) und den „Superkickers“ (Schule am Lerchenweg).