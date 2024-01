Grausige Entdeckung in Monheim Passant findet fünf tote Hundewelpen am Rheinufer

Bei einem Spaziergang am Neujahrsmorgen, 1. Januar, machte ein Fußgänger in der Nähe des Rheinufers eine grausige Entdeckung: Dort fand er fünf tote Hundewelpen. Der 40-jährige Mann aus Leverkusen war gegen 11 Uhr vom Ortsausgang Monheim auf einem Trampelpfad zur Rheinuferstraße, unmittelbar in der Nähe des Ortsausgangs, unterwegs. Als er Richtung Rheinufer ging, fand er dort nach etwa 100 Metern rechts und links neben dem Pfad die leblosen Hundewelpen. Laut Polizeiangaben soll es sich bei den tot aufgefundenen Tieren um Bullmastiff-Welpen handeln. Zwei davon lagen jeweils einzeln auf dem Boden, die drei anderen Hundewelpen befanden sich unter einem Stein und waren von Treibgut bedeckt.