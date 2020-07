Monheim Brandstifter : Polizei fasst 47-jährigen Brandstifter

Als die Feuerwehr an der Schwalbenstraße eintraf, brannte die Hecke bereits vollständig und das angrenzende Wohnhaus befand sich in akuter Gefahr. Foto: Patrick Schüller

Monheim 47-Jähriger polizeibekannter Monheimer setzt mehrere Hecken und einen Baum in Brand, ein Wohnhaus ist in akuter Gefahr. Feuerwehr kann durch schnelles Eingreifen ein Übergreifen verhindern.

(elm) Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am späten Sonntagabend in Monheim einen 47 Jahre alten Brandstifter festnehmen konnte. Der Monheimer hatte kurz zuvor an mehreren Grundstücken an der Schwalbenstraße zwei Hecken sowie einen Baum angezündet. Er verursachte damit einen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Niemand wurde nach Polizeiangaben verletzt.

Gegen 21 Uhr beobachteten gleich mehrere Zeugen einen Mann, der an der Schwalbenstraße in Höhe Hasenstraße, in Höhe Reiherstraße sowie in Höhe Knipprather Straße zwei Hecken sowie einen Baum in Brand steckte. Die Zeugen alarmierten umgehend Feuerwehr und Polizei. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, war die Monheimer Feuerwehr bereits vor Ort mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Wehr sei so schnell im Einsatz gewesen, dass sie ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Wohnhaus verhindern konnte.

Von dem Brandverursacher fehlte zunächst noch jede Spur, aber mehrere Zeugen konnten übereinstimmende Beschreibungen des Brandverursachers liefern. Diese stimmten mit einem bereits polizeibekannten 47 Jahre alten Monheimer überein. Die Polizei konnte ihn in seiner Wohnung antreffen. Der Beschuldigte habe in einer ersten Befragung zugegeben, an der Schwalbenstraße „gekokelt“ zu haben, berichtet die Polizei. Dazu habe er mit seinem Feuerzeug trockenes Laub in Brand gesetzt.