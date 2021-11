Monheim Raubdelikt im Berliner Viertel : Betrunkener Mann wird Opfer eines Überfalls

Die Polizei traf trotz sofortiger Fahndung niemanden mehr am Heinrich-Zille-Platz an. Foto: dpa/Friso Gentsch

Monheim (elm) Am Freitagabend ist im Berliner Viertel in Monheim ein 44 Jahre alter Mann überfallen und ausgeraubt worden. Eigenen Angaben zufolge ging der 44-Jährige gegen 21.20 Uhr gerade mit seinem Hund am Heinrich-Zille-Platz Gassi, wobei er gleichzeitig mit seinem Handy telefonierte.

Plötzlich seien etwa sechs bis sieben junge Männer zu ihm gekommen und hätten ihm das Handy aus der Hand gerissen. Anschließend sei er zu Boden geschubst und geschlagen und getreten worden – bis die Täter schließlich von ihm abließen und davonrannten. Der Mann zeigte die Tat kurz darauf auf der Polizeiwache an. Der Monheimer, der laut Polizei unter erheblichem Alkoholeinfluss stand (über 2 Promille), konnte die Täter nur vage beschreiben. Demnach soll einer von ihnen etwa 1,90 Meter groß und kräftig gebaut gewesen sein. Ein anderer sei etwa 1,70 Meter groß gewesen. Alle Männer hätten ein arabisches oder südländisches Aussehen gehabt. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.