Unfall Monheim Unter Drogen: Mann fährt Straßenlaterne um

(og) Ein 43-Jähriger hat am Donnerstag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und fuhr eine Straßenlaterne an der Wiener Neustädter Straße um. Es entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, war der 43-jährige Langenfelder gegen 21.20 Uhr auf der Wiener Neustädter Straße in Fahrtrichtung Benrather Straße mit seinem Mercedes-Benz C 200 unterwegs. In einer Linkskurve in Höhe der Hausnummer 3 ist er aus noch ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug schleuderte auf den Gehweg und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Die knickte ab und fiel in voller Länge auf den Gehweg. Am Mercedes entstand ein Totalschaden. Nach dem Unfall entfernte sich der Langenfelder, konnte aber wenig später von der Polizei angetroffen werden. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein vorweisen konnte und unter Drogeneinfluss stand. Die Polizei leitete entsprechende Verfahren gegen den 43-Jährigen ein.