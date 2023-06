Während des Monheimer Stadtestes Stadtwette: 400 tanzen Hip Hop

Eröffnet wird das Stadtfest bereits am Freitag, 16. Juni, um 16 Uhr mit dem Fassantisch. Besucher können sich dann bis zum Sonntag an den zahlreichen Angeboten erfreuen. Neben den klassischen Stadtfestelementen wie dem Gänseliesellauf und der Rathaus-Ralley, kann auch Flamingo-Minigolf gespielt werden, man kann Virtual Reality erleben, oder einen Laser-Parcours absolvieren. Außerdem treten am Freitag und Samstag regionale Künstler bis in die Nachtstunden auf. Am Sonntag öffnen die Geschäfte ab 13 Uhr.