Polizei sucht Räuber-Trio : Kölner wird im Zille-Park überfallen

Die herbei gerufenen Polizeibeamten entdeckten die Tatbeute in Nähe des Tatortes. Foto: dpa/Fabian Strauch

Monheim (elm) Am Dienstagabend ist ein 32-jähriger Kölner im Heinrich-Zille-Park Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die gegen 22.30 Uhr alarmierte Polizei traf in dem Park nur noch den 32-Jährigen an, der angab, von drei Unbekannten geschlagen und seiner Mobiltelefone beraubt worden zu sein.

