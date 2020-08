Monheim : 31-Jähriger Kradfahrer stürzt mit seiner Suzuki

Ein Kradfahrer aus Langenfeld wurde bei einem Alleinunfall schwer verletzt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Monheim (elm) Am Sonntagmittag verletzte sich ein 31-jähriger Langenfelder bei einem Alleinunfall mit seinem Krad auf dem Urdenbacher Weg in Monheim so schwer, dass er stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken