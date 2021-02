Beim Abbiegen : 31-Jährige fährt Fußgängerin an

Monheim Trotz Notbremsung kam es zur Kollision. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt. Sie kam ins Krankenhaus. Die Ford-Fahrerin blieb unverletzt. Der Schaden an dem Auto beträgt laut Auskunft der Polizei rund 500 Euro.

Eine 31-jährige Monheimerin ist am Donnerstag gegen 8.40 Uhr, mit ihrem Fiesta die Hauptstraße in Baumberg entlang gefahren. An der Kreuzung Hauptstraße / Thomasstraße / Schwanenstraße bog sie nach links in die Thomasstraße ab. Nach eigenen Angaben stark geblendet von der tief stehenden Wintersonne, sah sie eine 52-jährige Fußgängerin zu spät. Diese wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.