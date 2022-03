Monheim Kriminalität : 30-Jähriger mit abgebrochener Flasche niedergestochen

Der Tatverdächtige ist ein polizeilich bekannter Intensivtäter aus Monheim. Foto: dpa/Friso Gentsch

Monheim Ein Streit an der Skateranlage im Freizeitpark ist eskaliert. Erst werden nur Worte gewechselt, dann gespuckt, dann setzt ein 19-Jähriger eine Flasche als Waffe ein.

(elm) Ein 30-jähriger Mann aus Monheim ist am Samstagabend an der Skateranlage im Freizeitpark an der Kapellenstraße mit einer zerbrochenen Flasche niedergestochen und schwer verletzt worden. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte die Polizei einen 19-jährigen Tatverdächtigen ermitteln.

Das spätere Tatopfer hatte sich gemeinsam mit einigen Freunden an der Skateranlage aufgehalten, als um kurz vor 20 Uhr ein der Gruppe namentlich bekannter 19-Jähriger erschien. Es kam zunächst zu einem verbalen Streit, der laut Zeugenaussagen eine neue Eskalationsstufe erreichte, als der 19-Jährige dem 30-Jährigen mehrfach ins Gesicht spuckte. Dann soll der 19-Jährige eine Bierflasche genommen, diese an einer Betonbank zerschlagen und damit dem 30-Jährigen in den Hals gestochen haben, berichtet die Polizei. Anschließend flüchtete der 19-Jährige in Richtung Rheinufer. Zeugen alarmierten umgehend die Rettungskräfte und die Polizei. Die Beamten konnten den Flüchtigen jedoch nicht mehr antreffen. Unterdessen wurde der 30-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde er zunächst stationär aufgenommen, er musste genäht werden. Laut Polizei hat er das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen.