Monheim : 30 Altreifen am Rheindeich entsorgt

Monheim Unbekannte haben am Wanderparkplatz Blee Altreifen entsorgt. Der Baubetriebshof hat die Verschmutzung der Landschaft inzwischen behoben.

(elm) Gut 30 wild in die Rheinauen entsorgte Altreifen haben am Samstag die Gemüter erregt. Auf der Facebook-Gruppe „Monheim am Rhein“ ärgerten sich die User über diese Umweltsünde und forderten hohe Strafen. Mehrere Anrufer meldeten die wilde Deponie am Wanderparkplatz Bleer Straße in Nähe des Plattenspieler-Kreisels der Polizei. „Wir haben die Stelle dann mit Absperrband markiert, auch um zu dokumentieren: Der Fall ist aufgenommen, man kümmert sich“, berichtet Julia Lappert, Sprecherin der Polizeibehörde Kreis Mettmann. Die Polizei verständigte den städtischen Betriebshof der Stadt, der auch tatsächlich formell zuständig war, denn die Reifen liegen zumindest mehrheitlich auf städtischem Grund.