Monheim Unfall : 26-Jähriger verunglückt mit E-Scooter - zeitweise bestand Lebensgefahr

(elm) Ein schwerstverletzter 26-jähriger Osteuropäer ist in der Nacht zu Samstag in der Monheimer Innenstadt von Zeugen aufgefunden worden. Gegen 2.15 Uhr hatten sich gleich mehrere Zeugen telefonisch beim Rettungsdienst und bei der Polizei gemeldet: Sie hatten auf Höhe der Lommer-jonn-Chaussee an der Neustraße auf der Rückseite des Rathauses einen massiv im Gesicht verletzten jungen Mann entdeckt, der in einer größeren Blutlache lag und zunächst nicht ansprechbar war. Die Sanitäter des Rettungsdienstes der Feuerwehr Monheim stellten fest, dass der Betrunkene schwerste Gesichtsverletzungen erlitten hatte. Sie versorgten den Mann vor Ort und brachten ihn umgehend in ein Krankenhaus. Dort wird der Mann seitdem intensivmedizinisch versorgt. Sein Zustand war zunächst kritisch, Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Inzwischen soll sich der Zustand des Mannes jedoch stabilisiert haben.