Bei höheren Ausgaben Monheim rechnet mit 25 Millionen Euro mehr Gewerbesteuer

Die Kämmerei legt an diesem Donnerstag im städtischen Haupt- und Finanzausschuss (Hafi) ihren Bericht über die Haushaltsentwicklung im ersten Halbjahr 2023 vor. Der Ratsvorlage nach kann Bereichsleiter Guido Krämer über ein sattes Plus bei den Gewerbesteuer-Einnahmen berichten. Er erwartet nun für 2023 rund 25 Millionen Euro mehr als die angesetzten 225 Millionen Euro. Dem gegenüber stehen aber auch teils hohe Mehrausgaben, etwa bei den „Hilfen für junge Menschen und ihre Familien“ (plus 1,7 Millionen Euro). Weitere Themen im öffentlichen Teil des Hafi, der um 17 Uhr beginnt, sind unter anderem die Verleihung des städtischen Integrationspreises 2023, die verkaufsoffenen Sonntage 2025, die Mehrausgaben für das Marienburgpark-Kunstwerk „Yes There No Where“ von Robert Wilson, das neue Linien- und Bedienkonzept der Bahnen der Stadt Monheim sowie Verteuerungen der Bauprojekte Schulzentrum Lotten-/Krischerstraße und Gesamtschule Berliner Ring, zudem – auf Antrag der CDU – die Erstellung einer Hitzebelastungskarte fürs Stadtgebiet.