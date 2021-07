Feriencamp : 25 Jungkicker beim Fußball-Camp in Monheim

25 Jungkicker beim Fußball-Camp in Monheim

Monheim 25 Fußball begeisterte Kids haben auf der Anlage von Inter Monheim am Ferien-Camp der Fussballschule Grenzland teilgenommen. Die Nachwuchskicker wurden an fünf Tagen abwechselnd von den professionellen Trainern der Fussballschule trainiert.

(og) Je nach Alter haben die Kids unterschiedliche Inhalte trainiert. In den jüngeren Altersklassen wurde besonders viel spielerisch gearbeitet. In der ältesten Trainingsgruppe flossen auch bereits taktische Elemente mit ins Training ein. Im Laufe der Camp-Tage hatten alle Kinder die Möglichkeit, die Geschwindigkeit Ihres Torschusses an einer Messanlage zu testen und erhielten zum Ende eine von allen Trainern unterschriebene Urkunde. Auch die Corona-Regeln wurden vorbildlich eingehalten.