Monheim Unfallflucht : 22-Jähriger lässt verletzten Freund bei Unfall zurück

Monheim Ein 22-jähriger Düsseldorfer lieh sich im betrunkenen Zustand ein Auto aus und baute in Monheim einen Unfall. Er entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

(elm) Ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt unter Alkohol und wegen Unfallflucht erwartete jetzt einen 22-jährigen Düsseldorfer, nachdem er am frühen Samstagmorgen, gegen 2.40 Uhr, an der Baumberger Chaussee, Einmündung Berghausener Straße einen schweren Verkehrsunfall verursacht hat. Er hatte auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über den schwarzen VW Golf verloren, wie die Polizei berichtet. Aus Richtung Langenfeld kommend war der Kombi in der Linkskurve zur Berghausener Straße nach rechts von der Fahrspur abgekommen. Dort war er mit großer Wucht gegen zwei Ampelmasten geprallt. Insgesamt entstand dabei ein erheblicher Sachschaden von geschätzten 11.000 Euro.