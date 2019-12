Monheim Swana fährt zur See : Monheimer Mutter schickt Grüße an Tochter auf See

Swana (r) beim Drill: Fast tägliche werden gefährliche Situationen geprobt, wie das gezielte Verlassen des Schiffes im Notfall. Foto: privat

Monheim Swana Kißmann fährt auf einem Frachtschiff zur See. Die Nautik-Studentin wird in dem NDR-Klassiker „Gruß an Bord" genannt.

Wenn heute Abend der NDR die Botschaften von Angehörigen an Offiziere und Mannschaften auf hoher See sendet, wird auch ein Gruß von Claudia Kißmann darunter sein. An ihre Tochter Swana, die am heutigen Heiligen Abend an Bord der „Mick“ den Hafen von Rauma in Finnland anlaufen wird. Als einzige Frau unter 16 Männern vorwiegend aus der Ukraine, Polen und Russland. Die 22-jährige Monheimerin studiert seit zweieinhalb Jahren Nautik und Seefahrt an der Seefahrthochschule in Leer, Ostfriesland. Ihr Ziel ist, das Kapitänspatent zu erwerben. Da zum Studium auch zwei praktische Semester an Bord gehören, fährt Swana seit Oktober zur See. Das Schwerlastfrachtschiff, das der HS Bereederungs GmbH & Co KG in Haren/Ems gehört, hat Windräder von Shanghai über Korea und Panama nach Houston, Texas transportiert, jetzt ist es auf Leerfahrt nach Rauma, um dort neue Fracht aufzunehmen.

Als Swana 2016 für fünf Monate mit einem Containerschiff durch die Karibik schipperte, absolvierte sie eine Ausbildung als Deckkadett. Dabei lernte sie alle anfallenden Arbeiten, die Aufgaben des Matrosen sind: Instandsetzungsarbeiten am Schiff, wie das Entrosten und Malen, Schweißen und Taue spleißen, Ladung laschen (festsetzen) und Leinenarbeiten bei An- und Ablegemanövern. Bei ihrer aktuellen Ausbildung zum nautischen Offiziersassistenten ist die Brücke ihr Arbeitsplatz: Dort lernt sie alle seemännischen Manöver, das Beherrschen der technischen und astronomischen Navigationsverfahren und die Sicherung der Ladung. Begeistert berichtet sie in einem ihrer Briefe von dem spannenden Transit durch den Panamakanal.

Von Finnland aus sticht die nach dem Rolling Stone benannte „Mick“ dann zu ihrer nächsten Reise in See: über das Mittelmeer, den Suez-Kanal und den Jemen nach Shanghai. Mutter Kißmann erfüllt gerade die Passage durch den Golf von Aden mit Sorge – wegen der Piraten. „Pirat“ – das war übrigens der Berufswunsch, den Swana als Kind angab. Was ihre große Affinität zum Meer ausgelöst hat, kann sich ihre Mutter nur mit den Urlauben an der deutschen Küste und einigen Seeleuten unter den Vorfahren erklären. „Das müssen die Gene sein“, sagt die Grundschullehrerin. Dabei hätte in ihrer Jugend einiges darauf hingedeutet, dass Swana statt dem Kapitänspatent eher Patente für diverse Erfindungen anmelden würde. Denn das hochbegabte Mädchen machte bereits mit 16 Abitur. Erst wollte sie evangelische Theologie studieren, vertraute dann aber darauf, dass sie auf hoher See ja auch in Gottes Hand sein würde. Dass sie sich nunmehr diesem sehr Männer geprägten Knochenjob aussetzt, versucht ihre Mutter sich mit dem Hochleistungshirn zu erklären: „Als Ausgleich braucht sie die körperliche Arbeit.“ Aber ihr ausgeprägtes technisches Verständnis scheint ihr Respekt zu verschaffen. Auf der vierwöchigen Pazifik-Überfahrt habe sie viel Zeit „in der Maschine“ verbracht, schreibt sie. „Nach meiner Woche als „Engine Cadet“ war ich so verliebt in die Arbeit, dass ich fast täglich zusätzlich zu meinen sonstigen Aufgaben dorthin gegangen bin.“ Schließlich habe man sie ob ihres Wissens zum „4. Ingenieur“ ehrenhalber ernannt.